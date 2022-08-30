США заметили всплеск «кинетической активности» на юге Украины — CNN

30 августа, 00:08
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

США заметили всплеск «кинетической активности» вокруг Херсонской области. Речь идет в частности об артиллерии и ракетах.

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, США наблюдали «подъем кинетической активности в течение последних нескольких дней» в Херсонской области на юге Украины, включая артиллерию и ракеты.

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Однако чиновник не сказал, что это было новое контрнаступление или нет.

Как сообщалось, украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона.

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29 августа стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.

https://www.youtube.com/embed/qw-4L_7G2og
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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