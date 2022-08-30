США заметили всплеск «кинетической активности» на юге Украины — CNN 30 августа, 00:08 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

США заметили всплеск «кинетической активности» вокруг Херсонской области. Речь идет в частности об артиллерии и ракетах.

Об этом сообщает CNN.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, США наблюдали «подъем кинетической активности в течение последних нескольких дней» в Херсонской области на юге Украины, включая артиллерию и ракеты.

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Однако чиновник не сказал, что это было новое контрнаступление или нет.

Как сообщалось, украинские силы освободили от российских оккупантов четыре села на южном направлении недалеко от Херсона.

29 августа стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге страны.

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