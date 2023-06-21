«Это только начало наступательных действий». Задействовали ли ВСУ все свои резервы в контрнаступлении и как обеспечивают крах логистики врага? Интервью NV 21 июня, 11:26 NV Премиум Танк 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ на фронте недалеко от Бахмута, Донецкая область, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Павел Нарожный, военный эксперт, рассказал в эфире Radio NV, как Вооруженные силы Украины истощают ресурсы оккупантов, при этом не задействовав собственные резервы для контрнаступления и параллельно «простреливают» логистику россиян.

— В СМИ, в соцсетях можно почитать разные мнения относительно, скажем так, скорости продвижения на фронте. Хотя в Минобороны уже несколько раз заявляли, что это не будет так быстро как под Харьковом. И об этом заявляли еще задолго до начала каких-то контрнаступательных действий. В данном случае, какое имеет значение скорость? Как бы вы ответили критикам?

— Смотрите, как мы можем достичь скорости? Мы можем либо прожечь где-то линию обороны, но для этого надо очень большое количество артиллерийских боеприпасов, не уверен, что у нас такое количество есть, или положить огромное количество людей и техники на таком, скажем, в какой-то степени бессмысленном штурме. То есть это будет такая огромная цена для того, чтобы ускорить это наступление. Я более чем уверен, что в какой-то момент мы эту оборону где-то пробьем и наступление ускорится. Но для этого, видимо, еще просто не время. Сейчас, что мы видим?

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Сейчас мы видим, что по сообщению Института изучения войны и Reuters, что примерно две или три бригады задействованы из вновь созданных, которые были вооружены западным оружием. То есть даже резервы мы еще не вводили в бой. И все, что сейчас происходит — это начало этих наступательных действий.