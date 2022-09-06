За четыре дня контрнаступления россияне потеряли 1500 человек на юге — Арестович

6 сентября, 04:04
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что за четыре дня контрнаступления на юге армия РФ потеряла порядка 1500 человек.

«По некоторым данным, потери за первые четверо суток операции у российской армии свыше полутора тысячи убитыми и ранеными. А за это время утекло еще двое суток», — заявил Арестович.

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Он отметил, что после Высокополья ВСУ освободили еще три населенных пункта, но необходимо дождаться подтверждения из Генштаба.

Арестович считает, что в ближайшие недели российской группировке будет трудно из-за разрушенной логистики.

«Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой земли. Они через паромные переправы как-то пытаются, но это все под огневым контролем очень быстро обнаруживается и уничтожается», — заявил Арестович.

https://www.youtube.com/watch?v=fnk_LuE_ut8&list=TLPQMDUwOTIwMjJS911YnG5MOw&index=6
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29 августа в ОК Юг ранее говорили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в понедельник, 5 сентября, подтвердил освобождение пгт Высокополье и поднятие украинского флага на здании местной больницы

https://www.youtube.com/watch?v=86dvrOuj2ME
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Алексей Арестович Война России против Украины

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