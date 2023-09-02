На юге украинские военные уничтожили 32 единицы техники и пять складов российских оккупантов — Тарнавский
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны Украины (СОУ) за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении в его Telegram-канале в субботу, 2 сентября, за сутки артиллерийские подразделения СОУ выполнили 1349 огневых задач.
Тарнавский добавляет, что потери врага составили 289 человек, среди которых ликвидировано 77 оккупантов, ранено — 208, четверо попали в плен.
Командующий ОСГВ Таврия отметил, что было уничтожено 32 единицы военной техники противника:
- четыре танка;
- 10 боевых бронированных машин (ББМ);
- семь артиллерийских систем и минометов;
- одна система ПВО;
- один БПЛА;
- восемь единиц автомобильной техники;
- одна единица специальной техники.
Тарнавский резюмирует, что украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов врага.
Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч военнослужащих.