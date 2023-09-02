На юге украинские военные уничтожили 32 единицы техники и пять складов российских оккупантов — Тарнавский

2 сентября, 18:55
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны Украины (СОУ) за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении в его Telegram-канале в субботу, 2 сентября, за сутки артиллерийские подразделения СОУ выполнили 1349 огневых задач.

Тарнавский добавляет, что потери врага составили 289 человек, среди которых ликвидировано 77 оккупантов, ранено — 208, четверо попали в плен.

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Командующий ОСГВ Таврия отметил, что было уничтожено 32 единицы военной техники противника:

  • четыре танка;
  • 10 боевых бронированных машин (ББМ);
  • семь артиллерийских систем и минометов;
  • одна система ПВО;
  • один БПЛА;
  • восемь единиц автомобильной техники;
  • одна единица специальной техники.

Тарнавский резюмирует, что украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов врага.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч военнослужащих.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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