На юге украинские военные уничтожили 32 единицы техники и пять складов российских оккупантов — Тарнавский 2 сентября, 18:55 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил об успехах Сил обороны Украины (СОУ) за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении в его Telegram-канале в субботу, 2 сентября, за сутки артиллерийские подразделения СОУ выполнили 1349 огневых задач.

Тарнавский добавляет, что потери врага составили 289 человек, среди которых ликвидировано 77 оккупантов, ранено — 208, четверо попали в плен.

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Командующий ОСГВ Таврия отметил, что было уничтожено 32 единицы военной техники противника:

четыре танка;

10 боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); семь артиллерийских систем и минометов;

одна система ПВО;

один БПЛА;

восемь единиц автомобильной техники;

одна единица специальной техники.

Тарнавский резюмирует, что украинские военные уничтожили пять складов боеприпасов врага.

Как сообщал Генштаб, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч военнослужащих.



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