На Таврическом направлении Силы обороны отбили 26 атак российских оккупантов — Тарнавский 20 августа, 22:38 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В воскресенье, 20 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении командующего в Telegram, за минувшие сутки российские оккупанты 26 раз атаковали позиции украинских военных.

По его словам, враг совершил 626 обстрелов и нанес 15 авиаударов. Зато артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1248 огневых задач за минувшие сутки.

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Бригадный генерал добавил, что потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153).

Тарнавский сообщил, что украинские защитники уничтожили 27 единиц военной техники противника:

шесть танков,

шесть боевых бронированных машин ( ББМ),

ББМ), восемь артиллерийских систем и минометов,

одну РСЗО,

один ПТРК,

один СПГ,

два БПЛА,

две единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.

Командующий ОСГВ Таврия добавил, что было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине ликвидировали 460 оккупантов. За время полномасштабной войны в Украине потери РФ составляет более 257 тысяч солдат.

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