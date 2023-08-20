На Таврическом направлении Силы обороны отбили 26 атак российских оккупантов — Тарнавский
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
В воскресенье, 20 августа, командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении командующего в Telegram, за минувшие сутки российские оккупанты 26 раз атаковали позиции украинских военных.
По его словам, враг совершил 626 обстрелов и нанес 15 авиаударов. Зато артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1248 огневых задач за минувшие сутки.
Бригадный генерал добавил, что потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие — 79, раненые — 153).
Тарнавский сообщил, что украинские защитники уничтожили 27 единиц военной техники противника:
- шесть танков,
- шесть боевых бронированных машин (ББМ),
- восемь артиллерийских систем и минометов,
- одну РСЗО,
- один ПТРК,
- один СПГ,
- два БПЛА,
- две единицы автомобильной и одну единицу специальной техники.
Командующий ОСГВ Таврия добавил, что было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.
Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине ликвидировали 460 оккупантов. За время полномасштабной войны в Украине потери РФ составляет более 257 тысяч солдат.