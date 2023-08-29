На Таврическом направлении есть продвижение, врага отбрасываем — Тарнавский
Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)
Украинские силы сумели продвинуться на Таврическом направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
«Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем», — сообщил он в Telegram.
Тарнавский уточнил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач. По его данным, за сутки потери врага составили 327 человек, среди которых 91 — это безвозвратные потери, 235 — раненые и один пленный.
Также он сообщил, что за сутки было уничтожено 34 единицы военной техники противника:
- 4 танка,
- 8 ББМ,
- 3 артиллерийские системы и минометы,
- одну РСЗО,
- 16 единиц автомобильной,
- две единицы специальной техники.
Также было уничтожено два склада боеприпасов и три пункта управления врага, добавил Тарнавский.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 261 840 военных.