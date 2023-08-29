На Таврическом направлении есть продвижение, врага отбрасываем — Тарнавский

29 августа, 19:04
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Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Украинские силы сумели продвинуться на Таврическом направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

«Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем», — сообщил он в Telegram.

Тарнавский уточнил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач. По его данным, за сутки потери врага составили 327 человек, среди которых 91 — это безвозвратные потери, 235 — раненые и один пленный.

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Также он сообщил, что за сутки было уничтожено 34 единицы военной техники противника:

  • 4 танка,
  • 8 ББМ,
  • 3 артиллерийские системы и минометы,
  • одну РСЗО,
  • 16 единиц автомобильной,
  • две единицы специальной техники.

Также было уничтожено два склада боеприпасов и три пункта управления врага, добавил Тарнавский.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 261 840 военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Александр Тарнавский

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