Закрепляются на достигнутых рубежах. На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают ведение наступательной операции — Генштаб 29 августа, 07:27 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают ведение наступательной операции, закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 29 августа в Fаcebook.

За прошедшие сутки состоялось 32 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Зыбино, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное Харьковской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области; Торского, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов. В частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клещеевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Приволье, Григорьевка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты, как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садовое, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один — по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневой позиции противника.