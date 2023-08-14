Сложная игра на воде. Когда ВСУ смогут закрепиться на левобережье Херсонщины, — интервью NV 14 августа, 16:41 NV Премиум Рейды ВСУ на левом берегу Днепра масштабируют серую зону и отодвигают позиции врага (Фото:Силы спецопераций ВСУ)

Чего на самом деле достигли ВСУ рейдом на левый берег Днепра возле Херсона, объясняет Александр Коваленко, военный обозреватель Инфопротива.

Утром 14 августа Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, подтвердила рейд ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области. В частности она сообщила, что на этом участке «определенные подразделения выполнили определенные задачи». Но не уточнила, что именно сделали украинские бойцы.

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Однако Маляр добавила: чтобы «там закрепиться, нужно вытеснять врага, зачищать территорию».

Об успешном рейде украинских бойцов на левый берег Днепра возле Херсона ранее сообщал американский Институт изучения войны (ISW). По информации аналитиков, десант высадился возле села Казачьи Лагери. Как говорится в отчете ISW, ВСУ использовали для этого момент ротации российских военных.

NV спросил у Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление, что нужно украинским защитникам для того, чтобы закрепиться на левом берегу Херсонщины, чего удается достичь благодаря быстрым рейдам и смогут ли бойцы и в дальнейшем использовать ротации ВС РФ для проведения операций.

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