«Наши пошли в наступление к Херсону». Через Запорожскую область пытается эвакуироваться большой поток беженцев — Васильевская ОТГ

2 августа, 18:51
Очереди из людей и автомобилей в Васильевке (Фото:DonPihot/Twitter)

Очереди из людей и автомобилей в Васильевке (Фото:DonPihot/Twitter)

Через Васильевку Запорожской области пытается эвакуироваться большой поток беженцев из Херсонской области, сообщил глава Васильевской ОТГ Сергей Калиман.

«Наши войска пошли в наступление по направлению к Херсону, поэтому очень большой поток беженцев пошел из Херсонской области. Российские войска, понимая это, не пропускают наших людей в том количестве», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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Он подчеркнул, что это делается намеренно. По его данным, со стороны Энергодара эвакуации ожидают около 2,5 тысяч машин, а люди стоят в очереди 5−6 дней.

«Люди играют роль определенного живого щита для того, чтобы наши войска не могли продвигаться», — добавил Калиман.

Ранее сообщалось, что в ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Эвакуация Запорожская область Херсон Херсонская область Война России против Украины

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