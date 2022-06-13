«Подвинули участок фронта на 15 км». С середины апреля ВСУ освободили три села в Донецкой области

13 июня, 16:10
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В штабе подчеркнули, что артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту (Фото:REUTERS/Stringer)

В штабе подчеркнули, что артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские защитники с середины апреля освободили три села на Донбассе и подвинули участок фронта на 15 км. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

«Недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км», — говорится в сообщении.

Названия освобожденных населенных пунктов не указаны.

Видео дня

В штабе подчеркнули, что артиллерия оккупантов на фронте «не умолкает ни на минуту», а у войск РФ численное преимущество, но ВСУ все равно успешно отражают российские атаки.

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«Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях в Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед», — добавили в штабе.

В опубликованном группировкой видео уточняется, что контрнаступление украинских сил началось в середине апреля.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/videos/346257500976332/
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 300 своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что количество погибших в Украине российских военных может превысить 40 тысяч человек уже в июне.

https://www.youtube.com/embed/1SU05j-PO1w
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Донецкая область Контрнаступление

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