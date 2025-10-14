Сырский сообщил об успехах ВСУ в Покровском районе (Фото: facebook.com/okPivden)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, украинские военные на отдельных участках Покровского района продвинулись за сутки до 1,6 км.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице во вторник, 14 октября.

По словам главкома, несмотря на неудачные попытки армии РФ продвинуться на некоторых направлениях, Силы обороны Украины за прошедшие сутки провели поиск и уничтожили россиян на территории 3,4 кв км Покровского района Донецкой области.

Сырский отметил, что штурмовые подразделения ВСУ на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км. В частности, он отметил военных из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона.

Он добавил, что всего за время Добропольской операции, по состоянию на 13 октября, освобождено 182,4 кв км, 224.7 кв км — зачищено от российских ДРГ.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.

29 сентября Зеленский заявил, что в ходе Добропольской операции ВСУ освободили более 174 кв. км, а потери россиян составляют более 3 тыс. человек.

1 октября Сирский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

9 октября Сырский сообщил, что за время Добропольской операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, а 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов.

Тогда же Зеленский сказал, что контрнаступательная операция, которую Силы обороны Украины с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не дало оккупантам возможности выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.

10 октября Зеленский сообщил, что Россия потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат.