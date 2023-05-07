Украинские власти опасаются, что контрнаступление может не оправдать надежд партнеров — WP 7 мая, 05:19 ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

Высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий в мире по контрнаступлению. Власти опасаются, что результат может не оправдать надежд.

Об этом пишет The Washington Post, которое пообщалось с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.



В интервью WP на прошлой неделе Резников заявил, что "ожидания от нашей контрнаступательной операции переоценены в мире".

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«Большинство людей ожидают что-то огромное», — сказал он. По его мнению, это может привести к «эмоциональному разочарованию».

«Подготовка к контрнаступлению, детали которого остаются в тайне, поставила украинских чиновников перед сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно Вашингтон? Некоторые опасаются, что если украинцы терпят неудачу, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением с требованием вступить в переговоры с Москвой. Такие переговоры почти наверняка будут включать российские требования о сдаче суверенной территории, которые Украина называет неприемлемыми», — пишет WP.

"Я верю, что чем больше побед у нас будет на поле боя, откровенно говоря, тем больше людей будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи", - сказал Зеленский в интервью изданию в понедельник.

Как отмечает WP, частично завышенные ожидания обусловлены предыдущими победами Украины на поле боя — сначала отражением попытки России захватить Киев, а затем вытеснением оккупантов из опорных пунктов во время неожиданных атак в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы вдохновляли, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов", - сказал Резников. Но, по его словам, учитывая опыт, партнеры Украины теперь имеют «совместные ожидания, что она снова добьется успеха».

По его словам, западные партнеры сказали ему, что сейчас им нужен «следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим людям».

"Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров? – сказал министр.

Теперь у России может быть географическое преимущество и большая численность военных, пишет издание. Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих поклонников на Западе дополнительного вооружения.

Зеленский заявил, что Украина будет готова начать контрнаступление, «как только получит оружие, о котором договорилась с партнерами».

Резников рассказал WP, что «первое штурмовое соединение» Украины готово к началу операции более чем на 90%, но некоторые подразделения все еще продолжают обучение за рубежом.

По словам Зеленского, он сочтет успехом деоккупацию любых украинских территорий.

В идеале, по словам Резникова, контрнаступление позволит не только освободить села и города, но и «перерезать материально-технические цепи (русских — ред.) войск» и «уменьшить их наступательную способность».

Украина также просит предоставить ей вооружение для нанесения ударов на большие расстояния, пишет WP. Партнеры Киева уже давно выражают опасения, что такое вооружение может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ, что потенциально может спровоцировать масштабную эскалацию со стороны Москвы. Но отсутствие такого вооружения ставит Украину в очень невыгодное положение, заявил Зеленский.

"Я не совсем понимаю, скажу вам откровенно, почему мы не можем получить дальнобойную артиллерию", - сказал он, заверив, что Украина не будет использовать такое вооружение для нанесения ударов по территории России, чего опасаются некоторые союзники.

По словам Зеленского, именно из-за нехватки дальнобойной артиллерии украинские войска по возвращении Херсона не смогли вытеснить российские войска с территории, которую они контролируют на левом берегу Днепра.

"Они могут забрать оттуда войска и перебросить их на восток или на юг. И все равно они подкрепляются. Почему? Потому что они знают, что мы не можем до них достать… и мы страдаем каждый день, потому что у них есть возможность стрелять по нашим людям», — сказал Зеленский.

"Они отвели все свои командные пункты, склады горючего, склады боеприпасов более чем на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то интересное с дальностью действия 150 километров. Им стало сложнее логистически. Но нам нужно отталкивать их все дальше и дальше», - добавил Резников.