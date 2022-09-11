Проходит по реке Оскол. Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области 11 сентября, 15:37 Российские оккупанты убегают из Харьковской области, оставляя технику (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Telegram)

Министерство обороны РФ фактически признало потерю почти всей территории Харьковской области, оккупированной россиянами с начала полномасштабной войны.



Во время ежедневного брифинга в воскресенье, 11 сентября, российский военный спикер Игорь Конашенков, регулярно озвучивающий ложь, опубликовал карту с новой линией фронта, которая проходит по реке Оскол.

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Если данные подтвердятся, это означает, что украинские военные отвоевали Волчанск и приграничные населенные пункты на севернее Харькова. Официальной информации от Генштаба ВСУ не было.

Фото: Скриншот видео/Минобороны РФ

Ранее местные власти сообщили о бегстве армии РФ из Казачьей Лопани. Также накануне украинский флаг развернули над Изюмом. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупанты попали там в котел. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 11 сентября заявил, что возле города продолжаются бои.

Фото: Скриншот видео минобороны РФ

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что с начала сентября более 3000 кв. км вернули под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и Купянска. Также идет освобождение оккупированных территорий на юге Украины.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей развязанной войны якобы решили перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

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