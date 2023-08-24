На юге ВСУ приближаются ко второй линии обороны оккупантов — Маляр 24 августа, 15:43 Анна Маляр (Фото:Military Media Center/Telegram)

Украинские силы на юге страны приближаются ко второй линии обороны российских оккупантов.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в комментарии 24 каналу.

Замминистра уточнила, что на юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям.

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«Результат очевиден: мы продвигаемся, враг — нет. Наши Вооруженные Силы серьезно уменьшают оборонный потенциал врага», — сказала она.

Маляр добавила, что оккупанты пытаются усилить вторую и третью линии обороны. Они, по ее данным, создают железобетонные конструкции и хотят дополнительно окопаться.

«Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит по участкам. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен», — объяснила заместитель министра обороны.

Она добавила, что бои на юге страны достаточно тяжелые, однако ВСУ удается эффективно уничтожать оборонные возможности российских оккупантов.

При этом Маляр подчеркнула, что не следует ожидать быстрых результатов, ведь ВСУ сталкиваются с сильным врагом и платят очень большую цену за новые продвижения.

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Роботино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.