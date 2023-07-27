Любую оборону можно сломать, но нужно время — Тарнавский 27 июля, 18:49 Украинские военные и БМП Брэдли на позиции неподалеку от линии фронта в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский убежден в будущем успехе украинского контрнаступления, но «нужно время, терпение и умелые действия».

В интервью BBC он заявил, что на юге украинские войска преодолевают масштабные укрепления и минные поля россиян, поэтому много задач приходится выполнять пехоте.

«Любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия. Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке», — сказал Тарнавский.

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Тарнавский добавил, что оккупанты показали свой профессионализм и не дали ВСУ быстро продвигаться.

По его словам, украинское командование еще не ввело в бой основные ударные силы.

«Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели. Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал», — сообщил генерал.

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои.

С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.