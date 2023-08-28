Это началось четыре месяца назад. Специалист — о рекордной эффективности ВСУ в уничтожении артиллерии врага и его оружейных запасах 28 августа, 16:03 NV Премиум Американская мобильная РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 помогает бойцам ВСУ выявлять артиллерию российских оккупационных войск (Фото:mil.in.ua)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о контрбатарейной борьбе украинской и российской армий, а также о том, сколько в месяц необходимо уничтожать артсистем врага, чтобы получить преимущество.

Перед началом контрнаступательных действий на юге и востоке украинская армия стала интенсивно уничтожать артиллерийские системы оккупанта. И если раньше ВСУ ежемесячно удавалось в среднем вывести из строя до 200 единиц вражеской артиллерии, то, начиная с мая, этот показатель вырос в три раза и стабильно держится на таком уровне в течение четырех месяцев.

Видео дня

За время полномасштабной войны против Украины агрессор уже потерял более 5.400 своих артсистем. И это существенный показатель, ведь в начале вторжения на вооружении армии РФ было более 5.000 различных артиллерийских систем и еще вдвое больше единиц такого оружия было у нее на хранении.

Профессионально проанализировать, чем именно обусловлены беспрецедентные показатели по уничтожению российской артиллерии, а также дать прогноз на ближайшие месяцы по контрбатарейной борьбе ВСУ и армии РФ NV попросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Начнем с того, что вообще собой представляет контрбатарейная борьба, каковы ее главные принципы и цели?



— Для контрбатарейной борьбы используют

