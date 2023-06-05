Возможное начало контрнаступления — онлайн. Минобороны заявило о наступательных действиях, NYT пишет, что их увидели в США 5 июня, 20:30 Уничтожение российской позиции на бахмутском направлении возле Клещеевки, 4 июня 2023 года (Фото:3rd Assault Brigade / Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

5 июня заместительница главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям.

Она сообщила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где украинские военные движутся «довольно широким фронтом» и занимают господствующие высоты, а враг пытается удержать позиции.

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Также заместительница министра обороны отметила, что враг находится в обороне и на юге.

Министерство обороны РФ еще до этого сообщило о «крупномасштабном наступлении Вооруженных сил Украины на пяти участках фронта». Однако в Генштабе ВСУ назвали эти заявления фейком. Маляр утверждала, что к контрнаступательным действиям украинские военные переходят в рамках оборонительной операции, а россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, чтобы «отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении».

3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже готова к контрнаступлению.

NV следит за наступательными действиями Украины в режиме онлайн.

20:18 У Сил обороны есть определенные успехи в Запорожской области — Маляр

Заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона прокомментировала информацию аналитиков Института изучения войны (ISW) о том, что защитники Украины достигли ограниченных тактических успехов на границе западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей.

«В сводках Генштаба российские войска [на Запорожском направлении] в течение определенного времени находились в позиции обороны… На определенных направлениях идут бои местного значения, у ВСУ есть определенные успехи, но не надо делать из этого громкие сообщения. У нас идет война и мы отвоевываем свои территории, все происходит по плану», — рассказала Маляр.

Она также подчеркнула, что сейчас продолжается оборонная операция защитников Украины, которая в том числе содержит контрнаступательные действия.

20:10 У Украины достаточно оружия для начала контрнаступления — Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал агентству Reuters, что у защитников Украины достаточно оружия для начала контрнаступления, и эта операция принесет Украине победу.

Он также заявил, что членство Украины в НАТО, вероятно, будет возможно только после окончания активных боевых действий.

19:50 Российские власти покинули несколько населенных пунктов Белгородской области — ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о ситуации в Белгородской области, где проводят рейд российские добровольцы.

"…Продолжаются интенсивные бои, конкретно комментировать сейчас трудно, но несколько населенных пунктов рашистская власть фактически оставила без контроля, пытаясь удержать только огневой контроль над этими пунктами", — заявил Юсов.

По его словам, страна-агрессор наносит удары по собственной гражданской инфраструктуре.

19:40 Русский добровольческий корпус опубликовал видео из Новой Таволжанки



На видео представитель РДК отметил, что в этом населенном пункте проживает 5 тысяч человек, и уже несколько дней в нем находятся «только бойцы РДК — другой власти в этом регионе нет».

«Раз господин Гладков не может контролировать свою подшефную территорию, мы будем разговаривать только с его руководителями, которые находятся в Москве», — добавил он.

19:33 На Бахмутском направлении Силы обороны двигаются вперед, уничтожение врага продолжается

Об этом написал в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, опубликовав видео уничтожение с помощью FPV-дрона российской САУ Гвоздика.

19:25 Украинские подразделения начали наступательные штурмовые действия на южном и северном флангах Бахмута

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



«Несмотря на яростное сопротивление врага, нашим десантно-штурмовым и механизированным подразделениям удалось пройти на разных участках фронта — вдоль канала Северский Донец — Донбасс в направлении Клещеевка, Орехово-Василовка, Железнянское, Богдановка — на расстояние от 300 м до 1 км», — заявил он.

19:16 Убит руководитель российской оперативной группировки Белгород — гвардии полковник Андрей Стесев



Фото: gur.gov.ua

Это произошло в ночь с 4 на 5 июня в российском населенном пункте Новая Таволжанка, сообщает ГУР Минобороны.



В сообщении отмечается, что ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ.

18:57 В сводке Генштаба сообщается, что на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, но успеха не имел

«Нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области», — говорится в сообщении.

Также сообщается о неудавшейся попытке наступления россиян возле Невельского на Авдеевском направлении и их авиационных ударах возле Авдеевки. Кроме того, на Авдеевском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка, Невельское.

В районе Марьинки украинские защитники отбили восемь атак окупантов, враг наносил по Марьинке авиационные удары. Артиллерийским ударам на Марьинском направлении подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Авиационный удар оккупанты нанесли по Бериславу Херсонской области. Также враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Никольское, Днепровское Херсонской области и Херсон.

«Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Нашими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях», — говорится также в сводке Генштаба.

18:42 Защитники Украины из 3-й штурмовой бригады в понедельник, 5 июня, возобновили наступление под Бахмутом

Об этом сообщил в Telegram и.о. командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

«Сегодня наша 3 ОШБр возобновила движение вперед под Бахмутом. Понемногу продвигаемся, занимаем новые позиции. Русаки нервничают», — написал он.



18:28 Маляр сообщила, что ВСУ проводят наступательные операции на востоке

По ее словам, несмотря на жесткое сопротивление и попытки противника удержать занимаемые рубежи и позиции, украинские военнослужащие во время ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

В частности, удалось продвинуться на направлениях Орехово-Васильевка, Парасковиевка от 200−1600 метров; Ивановское, Клещеевка от 100−700 метров.

«У нас продолжаются все те же действия, что и продолжались, просто враг создает напряжение и ажиотаж вокруг контрнаступления», — заявила она в эфире телемарафона.



17:59 Официальные лица США заявили, что есть признаки того, что Украина, возможно, начала контрнаступление

Об этом сообщило издание New York Times.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили журналистам, что всплеск атак был возможным признаком начала давно запланированного контрнаступления Киева против российских войск.

Официальные лица частично основывали свою оценку на информации с военных спутников США, которые зафиксировали всплеск активности с украинских военных позиций.

Одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления, помимо оперативных мер безопасности Украины, заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.

Подтверждая сообщения о возможном начале контрнаступления, американские военные аналитики заявили, что, по их мнению, украинские подразделения начали начальный удар, чтобы определить позицию и численность российских сил.

