«Медленное, но уверенное продвижение». Череватый рассказал о тактике Сил обороны Украины в районе Бахмута 31 июля, 13:34 ВСУ ежедневно продвигаются под Бахмутом (Фото:Sofiia Gatilova/File Photo/Reuters)

Силы обороны Украины «медленно, но уверенно» продвигаются в районе Бахмута, ежедневно освобождая сотни метров.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии CNN.

По его словам, каждую неделю украинская армия отвоевывает километры территорий.

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«Это тактика медленного, но уверенного продвижения вперед. Мы понимаем, что силы и средства у нас сопоставимы, а противник иногда превосходит нас по численности», — отметил Череватый.

Он добавил, что ВСУ используют «тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак».

«Так мы постепенно продвигаемся вперед», — резюмировал он.

За минувшую неделю Силы обороны Украины освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления: на Бахмутском направлении продвинулись на 2 кв. км, в южных областях — на 12,6 кв. км.

Общая площадь освобожденных территории с начала контрнаступления ВСУ составила почти 242 кв. км.

На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наступление ВСУ, но украинские военные продвинулись на этом направлении.



