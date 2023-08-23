ВСУ имели успех на Мелитопольском направлении, под Бахмутом идут тяжелые бои — Генштаб

23 августа, 09:21
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ВСУ продвигаются на юге и востоке Украины (Фото:Viacheslav Ratynskyi/File Photo/Reuters)

ВСУ продвигаются на юге и востоке Украины (Фото:Viacheslav Ratynskyi/File Photo/Reuters)

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, в районе двух населенных пунктов имели успех.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там уточнили, что украинские военные имели успех в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки. На данный момент подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Оккупанты несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Идут тяжелые бои.

Ранее в Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

Силам обороны Украины удалось войти в населенный пункт и эвакуировать местных жителей, там идут бои.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины

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