Потери врага — более 300 человек. На юге Силы обороны уничтожили 11 складов и 32 единицы техники оккупантов — Тарнавский

27 августа, 18:48
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки.

Об этом он сообщил в своем Telegram в воскресенье, 27 августа.

Тарнавский отмечает, что артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1268 огневых задач, а потери врага составили 305 человек (ликвидированы — 78, ранены — 210, пленные — 17).

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Командующий ОСГВ Таврия добавляет, что было уничтожено 32 единицы военной техники оккупантов:

  • два танка;
  • восемь боевых бронированных машин (ББМ);
  • пять артиллерийских систем и минометов;
  • две РСЗО;
  • один ПТРК;
  • четыре БпЛА;
  • 10 единиц автомобильной техники.

Тарнавский добавил, что украинские военные уничтожили 11 складов боеприпасов врага.

Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 550 российских оккупантов. За время полномасштабной войны в Украине потери армии страны-агрессора составляют более 260 тысяч военнослужащих.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Александр Тарнавский силы обороны

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