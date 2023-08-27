Потери врага — более 300 человек. На юге Силы обороны уничтожили 11 складов и 32 единицы техники оккупантов — Тарнавский
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Командующий ОСГВ Таврия бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о результатах работы Сил обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки.
Об этом он сообщил в своем Telegram в воскресенье, 27 августа.
Тарнавский отмечает, что артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1268 огневых задач, а потери врага составили 305 человек (ликвидированы — 78, ранены — 210, пленные — 17).
Командующий ОСГВ Таврия добавляет, что было уничтожено 32 единицы военной техники оккупантов:
- два танка;
- восемь боевых бронированных машин (ББМ);
- пять артиллерийских систем и минометов;
- две РСЗО;
- один ПТРК;
- четыре БпЛА;
- 10 единиц автомобильной техники.
Тарнавский добавил, что украинские военные уничтожили 11 складов боеприпасов врага.
Как сообщал Генштаб ВСУ, за минувшие сутки в Украине было ликвидировано 550 российских оккупантов. За время полномасштабной войны в Украине потери армии страны-агрессора составляют более 260 тысяч военнослужащих.