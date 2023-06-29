ВСУ двигаются так быстро, как могут. Союзники давят, но не спешат с оружием — The Economist 29 июня, 13:21 Украинский военный в освобожденном от российских оккупантов селе Благодатное в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Во время наступательной операции Украина движется сейчас «так быстро, как может», учитывая все инструменты, имеющиеся в распоряжении бойцов, но некоторые союзники оказывают давление. Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на источник в украинской разведке.



«Позвольте мне выразиться как можно дипломатичнее. Некоторые партнеры говорят нам идти вперед и вести жестокую борьбу, но они также не спешат поставлять необходимую нам технику и вооружение», — заявил собеседник издания.

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Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский говорил, что основные силы контрнаступления еще не задействовали и сейчас прощупывают слабые места оккупантов. Украина не развернула большинство своих новых бригад, оснащенных западной техникой.

Комментируя планы Кремля отправить боевиков ЧВК Вагнера в Беларусь после бунта их главаря Евгения Пригожина в России, неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил журналу, что их могут использовать для диверсий. Признаков появления полевых лагерей для них, о которых сообщали СМИ, пока не видят.

Собеседник The Economist в ГУР уверяет, что угроза нового российского нападения с севера на Киев остается маловероятной.

«Возможно, ведется игра, чтобы заставить нас перебросить войска на север. Но мы тоже играем в игры», — добавил он.

Контрнаступление ВСУ — что известно

29 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 1,3 км на Бердянском направлении, а также ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском.

Под Бахмутом силы обороны перехватили оперативную инициативу, идут ожесточенные бои. Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что ВСУ фактически берут под контроль Клещиевку.

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский признавал, что наступление дается нелегко из-за заминированных россиян территорий, но подчеркнул, что Украина будет продвигаться так, как сочтет нужным.

