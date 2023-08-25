Закрепляются на достигнутых рубежах. ВСУ проводят наступательную операцию на Мелитопольском направлении — Генштаб 25 августа, 07:23 Украинские военные вблизи линии фронта (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 25 августа.

Всего за прошедшие сутки состоялось 35 боевых столкновений.



На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобылевки и Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Турья, Блешня, Янжуловка, Николаевка, Гай Черниговской области; Объединенное, Ходино, Угроиды, Новодмитровка, Поповка Сумской области и Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополя Харьковской области.



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На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды, Твердохлебово Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спирного, Раздоловки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клищеевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, среди них Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Бердичи, Водяное, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанное Первое, Александрополь, Победа, Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Максимовка, Шахтерское, Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское, Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Левадного, Малой Токмачки, Роботино и Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Степное, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Тягинки и Надднепрянского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Львов, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс, Посад-Покровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.



В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.