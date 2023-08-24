Ермак о контрнаступлении ВСУ: У нас каждый день есть небольшой прогресс 24 августа, 18:07 Андрей Ермак (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что каждый день во время контрнаступления у ВСУ на фронте есть небольшой прогресс.

«Сегодня никто не может предусмотреть на 100 процентов, как будут развиваться события. Я могу только сказать, что у нас каждый день небольшой, но и прогресс. Безусловно, это происходит медленнее, чем хотелось бы, поэтому есть абсолютные причины», — сказал он в интервью DW.

Видео дня

Ермак уточнил, что замедляют освобождение украинских территорий большая площадь заминированных земель и нехватка вооружения. Также советник главы ОП подчеркнул, что россияне не считают людей, а бросают их в бой «как мясо».

«Но я не согласен с вами и считаю, что контрнаступление продолжается. Каждый день есть хотя бы маленький, но прогресс, и, безусловно, что-то, какие-то вещи меняются, ведь каждый день что-то происходит. И я надеюсь, что мы в этот раз удивим мир», — отметил он.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».