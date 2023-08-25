Задержана агентка РФ: она передавала данные о дислокации подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом 25 августа, 12:02 Предательницей оказалась учительница из Краматорска (Фото:СБУ)

В Донецкой области задержали российскую агентку, которая передавала стране-агрессору данные о дислокации подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предательницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, она работала на главное управление ГРУ РФ.

Женщина собирала данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников.

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Полученные сведения предательница дистанционно передавала через «связного» из временно оккупированной части Луганской области.

Им оказался близкий знакомый фигурантки, который сейчас находится в рядах подконтрольного агрессору «МНС ЛНР».

Развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение.