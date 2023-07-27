ВСУ могли прорвать оборонительные позиции России под Орехово — ISW проанализировал наступление на юге 27 июля, 09:15 Украинский военный в Запорожской области, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал признаки, вероятно, нового этапа контрнаступления Украины и предполагает, что Силы обороны могли прорвать первую линию обороны российских оккупантов.

Об этом говорится в новом отчете экспертов.

После анализа ISW пришло к выводу, что 26 июля ВСУ начали механизированную контрнаступательную операцию на западе Запорожской области и, похоже, прорвали отдельные подготовленные российские оборонительные позиции к югу от Орехова.

Видео дня

Ссылаясь на заявления российских «военных блогеров» и видео, эксперты пишут, что это могло произойти северо-восточнее Роботино, в 10 км от Орехова. Там, как пишет ISW, ВСУ, вероятно, продвинулись на расстояние до 2,5 км восточнее села, прежде чем российские войска применили стандартную тактику «эластичной обороны» и оттеснили их, но не к исходной позиции.

Институт пишет, что россияне озвучивают очень противоречивые данные со значительными расхождениями, что заставляет относиться к сообщениям о «главном ударе» в этом месте с осторожностью. Также ISW не наблюдал большого количества тепловых аномалий, зафиксированных сенсорами спутников НАСА FIRMS/VIIRS, которые отслеживают природные пожары, но на практике улавливают признаки активных боевых действий.

Аналитики рассказали о геолоцированном видео, которое было снято 27 июля. На нем видно танк Т-72 и две боевые машины Bradley, по их словам, поврежденные или брошенные в точке, расположенной около 2,5 км к югу от текущей линии фронта. Она находится за первой линией российских оборонительных сооружений, то есть украинским военным, вероятно, удалось их преодолеть и «продвинуться сквозь сложные с тактической точки зрения оборонительные позиции».

«Оборонительные линии, проходящие южнее Роботино, вероятно, менее укомплектованы, чем эти передовые позиции, учитывая, что российские войска, возможно, были вынуждены выделить значительную часть имеющихся сил для укомплектования первой линии оборонительных позиций, находящихся к северу и востоку от Роботино», — говорится в отчете.

Также ISW предполагает, что Украина перебросила свежие силы в этот район для проведения операции, тогда как российские войска остаются «прижатыми» без ротации и подкрепления.

«Введение в бой свежих украинских резервов, вместе с геометрией российских оборонительных линий и вероятным ухудшением общего состояния российских сил в этой местности, может позволить Украине начать более успешное продвижение южнее Орехова в течение ближайших недель», — считают аналитики.

В то же время, комментируя публикацию NYT о начале нового этапа контрнаступления, ISW пишет, что завышенные ожидания западных чиновников и прогнозы относительно вероятных путей продвижения «безосновательны» и могут навредить. Сами же эксперты придерживаются мнения, что Украина может достичь значительных успехов в своих контрнаступательных операциях, однако, скорее всего, для этого понадобится много времени, а прорывы будут чередоваться с затишьем и периодами более тяжелого и медленного продвижения.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино, в 20 км от Токмака, а также имеют успех возле Старомайорского. Идут бои. По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные продолжают продвигаться на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Также ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском, пытаясь взять россиян в кольцо в ключевом городе.

