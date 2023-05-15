«Мы видим, как Россия пылает». Как Азов и ВСУ готовятся наступать, почему нужно зайти в Беларусь и нашу агентуру в Крыму — интервью с Кротевичем 15 мая, 16:20 NV Премиум Богдан Кротевич с позывным «Тавр» (Фото:НВ)

Исполняющий обязанности командира бригады в полку Азов Богдан Кротевич с позывным Тавр в интервью Radio NV рассказал, как Азов готовится переходить в наступление, комментирует развивающийся в России и на оккупированных территориях хлопок и объясняет, как можно сократить фронт за счет угрозы со стороны Беларуси.



— Чего вы ожидаете от оккупантов? К чему готовится Азов в этом будущем наступлении?

— От оккупантов я ничего не ожидаю. Мое дело — готовить бригаду к наступательным действиям. Сейчас мы проводим рекрутинг, мы набираем людей всех профессий, которые нужны, военные, конечно. Те, кто ничего, например, не умеет, являются, грубо говоря, рекрутами без боевого опыта, мы их обучаем, опять же в любом направлении военной профессии, которые у нас есть. То есть мы готовим медиков, мы готовим простых стрелков, специалистов противотанковых средств, бтрщиков, танкистов и так далее. Мое дело, как военного, и вообще дело всех офицеров бригады Азов и сержантов, подготовить личный состав так, чтобы он был готов к любому развитию событий. И мы этим сейчас и занимаемся. Параллельно с этим часть нашей бригады, батальонно-тактическая группа также выполняет боевые задачи на передовой линии и, так сказать, обкатывает личный состав. То есть к нам, например, приходят рекруты, мы их обучаем, они проходят базовый курс боевой подготовки, далее идет слаживание отделения, взводное слаживание, ротное слаживание, батальонное слаживание. И вот батальон выходит на передовую линию в оборону. Оборона скорее всего самая простая такая боевая задача, если брать между наступлением и обороной, оборону, конечно, проще вести. И вот слаженный новый батальон выходит на передовую и, так сказать, обстреливается, привыкает к авиации, артиллерии противника, там уже уничтожает противника, где мы, я надеюсь, уже скоро будем проводить наступательные действия.

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