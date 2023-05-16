Разбить россиян в течение года. Какое вооружение и в каком количестве нужно для победы — экс-офицер британской разведки 16 мая, 17:00 NV Премиум Американские танки Abrams «просто созданы» для уничтожения российской техники, считает Фрэнк Ледвидж (Фото:Daniel Karmann / DPA via Reuters)

Вместо отдельных партий из десятков единиц техники Украина должна получить масштабный пакет помощи с сотнями танков, бронемашин и гаубиц. И США вполне могут его предоставить, утверждает в интервью NV военный эксперт Фрэнк Ледвидж.

13 мая Министерство обороны Германии официально анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,7 млрд евро, который станет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди прочего он предусматривает передачу ВСУ 30 танков Leopard. Впрочем, по мнению Фрэнка Ледвиджа, бывшего военного разведчика, а ныне преподавателя военной стратегии и права в Портсмутском университете, подобных объемов помощи для скорейшей победы Украины недостаточно.

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«В настоящее время Leopard-ы поступают небольшими партиями и продолжат поступать такими темпами, — констатирует он. — Но что действительно нужно — это решение предоставить не 20 или 50 танков, а тысячу или 500».

Обеспечить подобные объемы вооружения вполне способны Соединенные Штаты. Так, на американских складах хранятся около 2 тыс. танков Abrams, которые «просто созданы, чтобы уничтожать российские танки», отмечает Ледвидж. И хотя их подготовка к отправке на фронт, а также обучение экипажей потребуют времени, у украинцев есть потенциал со всем справиться, а у американцев – ресурсы, чтобы им помочь.

«Вместо поставки по капле образцов ХХ века американцы могут сказать: «хорошо, мы все равно никогда не будем использовать эти Abrams — ведь им нет применения в Тихом океане; мы не будем мелочными и дадим вам не 30 танков, а 600», — рассуждает эксперт.

Он убежден: западным союзникам уже сейчас следует планировать, как обеспечить устойчивую поддержку для Украины, причем в перспективе не одного, а пяти и более лет. Украинцы уже имеют большой арсенал и в дальнейшем будут получать от партнеров разное вооружение и использовать его максимально эффективно, убежден Ледвидж. Но было бы лучше, если бы у Украины был единый парк боевых машин, одна цепочка поставок и один тренировочный хаб для обучения ведению войны комбинированными средствами. Это поможет ускорить победу.

«Если Abrams поступят вместе с [боевыми машинами пехоты] Bradley, бронемашинами и продолжением поддержки артиллерией, боеприпасами и установками вроде [самоходной гаубицы] M109, которых у США на складах сотни, российская армия будет разбита в течение года», – подчеркивает экс-разведчик.