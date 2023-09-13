Россияне более 20 раз хотели вытеснить ВСУ с позиций под Марьинкой и Авдеевкой. Атаки отбиты, идут бои — карты 13 сентября, 08:53 Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили более 20 неудачных попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях. Бойцы продолжают сдерживать здесь наступление и ведут свое на Мелитопольском и Бахмутском.

Об этом спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона в среду, 13 сентября.

По его словам, в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех возле села Работино Запорожской области и в районе Клещиевки Донецкой области. Украинские военные наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике. Идут тяжелые бои.

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По данным Генштаба, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки и Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской.

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

11 сентября в Минобороны Украины заявили, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Ситуация в этом районе «очень изменчива», идет боевая работа.

