Россияне более 20 раз хотели вытеснить ВСУ с позиций под Марьинкой и Авдеевкой. Атаки отбиты, идут бои — карты

13 сентября, 08:53
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты за прошедшие сутки совершили более 20 неудачных попыток вытеснить Силы обороны Украины с позиций на Авдеевском и Марьинском направлениях. Бойцы продолжают сдерживать здесь наступление и ведут свое на Мелитопольском и Бахмутском.

Об этом спикер Генштаба Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона в среду, 13 сентября.

По его словам, в результате штурмовых действий ВСУ имеют частичный успех возле села Работино Запорожской области и в районе Клещиевки Донецкой области. Украинские военные наносят россиянам значительные потери в живой силе и технике. Идут тяжелые бои.

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По данным Генштаба, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки и Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской.

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

11 сентября в Минобороны Украины заявили, что украинские войска освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки. Ситуация в этом районе «очень изменчива», идет боевая работа.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Запорожская область Авдеевка Марьинка Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

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