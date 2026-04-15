Украинские военные ведут огонь из самоходной гаубицы по российским позициям вблизи Покровска (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Stringer)

В марте Силы обороны восстановили контроль над почти 50 кв. км. территории, которая была оккупирована российскими войсками. Об этом в среду, 15 апреля, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Российскому количеству противопоставляем украинское качество ведения боевых действий, заставляя противника играть по нашим правилам и постоянно откладывать сроки выполнения задач», — подчеркнул главком.

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По его словам, с целью снижения наступательных возможностей россиян Силы обороны поддерживают высокую интенсивность поражения военных, оборонно-промышленных и других объектов на территории РФ, обеспечивающих действия оккупантов.

В марте средствами Deep Strike поражено 76 таких целей, из них 15 — объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

5 апреля Сирский сообщал, что Силы обороны во время контрнаступательной операции на Александровском направлении восстановили контроль над около 480 км² и освободили 12 населенных пунктов.

Силы обороны восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя — в Запорожской. На Александровском направлении наступательные действия Сил обороны Украины продолжаются с конца января.

Контрнаступление Украины — главное

17 марта во время обращения к британскому парламенту президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 30 дней украинские военные отвоевали больше территории, чем Россия захватила.

В интервью телеканалу CNN, которое опубликовали 15 марта, Зеленский заявил, что Россия готовила крупную наступательную операцию, однако Силы обороны предотвратили ее, начав контрнаступление.

14 марта Зеленский заявил, что наступательная весенняя кампания РФ уже провалилась, поскольку планировалось, что сейчас она будет идти полным ходом.

10 марта начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сказал, что Силы обороны почти полностью освободили территорию Днепропетровской области. По его словам, осталось «доработать» три небольших населенных пункта и еще два — «зачистить».

3 марта Зеленский заявил, что за последние полтора месяца Силы обороны освободили 400−435 кв. км на юге Украины.