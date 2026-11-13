Командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что успешные наступательные действия Сил обороны имеют не только военное, но и международное значение, поскольку демонстрируют партнерам способность Украины противостоять российской армии и восстанавливать контроль над территориями.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

По словам Апостола, украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о невозможности дальнейшего сопротивления и усиливают аргументы Киева в общении с международными партнерами.

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Командующий ДШВ привел в пример Добропольскую операцию, в ходе которой, по его словам, ВСУ удалось остановить наступательные действия значительных сил морской пехоты РФ.

Апостол считает, что результаты этой операции повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства.

Он подчеркнул, что активные действия Сил обороны демонстрируют международным партнерам способность Украины продолжать борьбу.

По мнению командующего ДШВ, успехи на поле боя создают дополнительные аргументы в пользу продолжения военной помощи, тогда как отсутствие положительной динамики может усилить внешнее давление с целью принуждения к переговорам.

Апостол отметил, что по результатам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в общей сложности над более чем 800 кв. км территории.