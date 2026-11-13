Успехи ВСУ на фронте влияют на позицию союзников и переговоры — командующий ДШВ Апостол

13 ноября, 11:39
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Командующий ДШВ Олег Апостол (Фото: Командование ДШВ)

Командующий ДШВ Олег Апостол (Фото: Командование ДШВ)

Командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что успешные наступательные действия Сил обороны имеют не только военное, но и международное значение, поскольку демонстрируют партнерам способность Украины противостоять российской армии и восстанавливать контроль над территориями.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами.

По словам Апостола, украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о невозможности дальнейшего сопротивления и усиливают аргументы Киева в общении с международными партнерами.

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Командующий ДШВ привел в пример Добропольскую операцию, в ходе которой, по его словам, ВСУ удалось остановить наступательные действия значительных сил морской пехоты РФ.

Апостол считает, что результаты этой операции повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства.

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Он подчеркнул, что активные действия Сил обороны демонстрируют международным партнерам способность Украины продолжать борьбу.

По мнению командующего ДШВ, успехи на поле боя создают дополнительные аргументы в пользу продолжения военной помощи, тогда как отсутствие положительной динамики может усилить внешнее давление с целью принуждения к переговорам.

Апостол отметил, что по результатам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль в общей сложности над более чем 800 кв. км территории.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Переговоры Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) мирные переговоры

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