Сырский отчитался об успехах ВСУ на Добропольском направлении (Фото: Telegram-канал Сырского)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за время Добропольской операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, а 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 9 октября.

Главком отметил, что в ходе очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления.

Сырский говорит, что заслушал доклады о текущем состоянии дел и выполнении предварительно определенных задач.

Генерал сообщил, что пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия. Их цель — поиск и уничтожение ДРГ россиян, а также отдельных групп армии РФ, которые находятся в окружении.

«Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов», — сказал Сырский.

Главком отметил, что выяснил проблемные вопросы и потребности наступательной группировки Сил обороны, а также отдал необходимые распоряжения.

Он подчеркнул, что контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться, а оборона и в дальнейшем будет активной.

Сырский добавил, что принимают меры для недопущения продвижения россиян на Покровском направлении, совершенствования логистики, защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.

29 сентября Зеленский заявил, что в ходе Добропольской операции ВСУ освободили более 174 кв. км, а потери россиян составляют более 3 тыс. человек.

1 октября Сирский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

8 октября Зеленский заявил, что с начала Добропольской операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из них более 7200 — безвозвратные.