В ходе Добропольской операции РФ потеряла уже более 12 тыс. военных — Зеленский
Зеленский озвучил потери россиян в ходе Добропольской операции в ходе Добропольской операции (Фото: Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала Добропольской операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из них более 7200 — безвозвратные.
Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения в среду, 8 октября.
Глава государства рассказал, что почти час говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским обо всех фронтовых направлениях, подготовке бригад и обеспечении.
Президент отметил, что особое внимание сейчас Добропольской контрнаступательной операции.
«С ее начала и до сегодняшнего дня россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тыс. у них более чем 7200 — безвозвратные потери», — сказал Зеленский.
Украинский президент добавил, что за успехи в Добропольской операции отметит на днях воинов 1-го отдельного штурмового полка, батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады и 33-го отдельного штурмового полка.
Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное
18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.
20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.
23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.
24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.
26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.
29 сентября Зеленский заявил, что в ходе Добропольской операции ВСУ освободили более 174 кв. км, а потери россиян составляют более 3 тыс. человек.
1 октября Сирский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.