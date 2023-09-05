Пехота ВСУ преодолела «зубы дракона» возле Вербового и расширяет прорыв обороны, артиллерия Украины сломала огневую доктрину РФ — ISW 5 сентября, 09:15 Украинские военные на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На западе Запорожской области пехота ВСУ уже продвинулась вглубь российской оборонительной линии за пределами противотанковых рвов и «зубов дракона», тогда как вдоль всего фронта украинская артиллерия заставила оккупационные войска изменить тактику огня и отступить от собственной доктрины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Украинская легкая пехота продвинулась до позиций за пределами линии противотанковых рвов и противотанковых препятствий "зубы дракона", составляющих часть слоя российской обороны, с которым сталкивается украинское контрнаступление на западе Запорожской области. К тому же ВСУ, вероятно, намерены удерживать эти позиции. В то же время аналитики ISW пока не готовы утверждать, что украинские силы прорвали этот российский оборонительный слой — пока не будет подтверждено присутствие не только пехоты, но и тяжелой техники ВСУ в этих районах. Пока же геолоцированные кадры свидетельствуют, что украинские военные продвинулись к позициям, расположенным восточнее от российских противотанковых рвов и «зубов дракона», которые являются частью трехуровневой обороны непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, также подтверждают, что украинская легкая пехота продвинулась глубже к ряду подготовленных российских оборонительных позиций вдоль дороги, которая тянется на северо-запад к Вербовому. Другие геолоцированные кадры, опубликованные 4 сентября, свидетельствуют, что украинские войска подошли к российским оборонительным позициям между Роботиным (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

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Инфографика: ISW

Таким образом, ВСУ расширяют брешь, которую они уже прорвали в одном из слоев российской обороны и, вероятно, перебрасывают больше техники и личного состава в тактическую тыловую зону этого участка, констатируют аналитики ISW. Они предполагают, что украинские силы достигают успехов в непосредственной близости от еще не преодоленной линии российской обороны, которая тянется от района северо-западнее Вербового до участка севернее Сладкой Балки (20 км к югу от Орехова). ВСУ при этом ведут пехотные атаки и обстреливают огнем тяжелой артиллерии российские позиции в глубине этого слоя обороны и дальше на юг. Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем ISW наблюдает сейчас, может означать как прорыв этой российской оборонительной линии, так и попытку расширить такой прорыв.

Инфографика: ISW

Российские войска, вероятно, пытались еще больше расширить минные поля на юге Украины после начала украинского контрнаступления в июне 2023 года. Об этом свидетельствует новый доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). В нем говорится о том, что в начале контрнаступления ВСУ российское командование определило, что украинские силы могут быть способны относительно легко преодолеть минное поле глубиной 120 метров (предусмотренная российской доктриной цифра), из-за чего российские силы теперь стремятся увеличить глубину своих минных полей до 500 метров. В то же время, отмечают эксперты RUSI, российским силам не хватает мин, чтобы минировать эти большие территории настолько плотно, как того требует российская доктрина. Это заставляет оккупантов отклоняться от доктрины, в частности путем использования самодельных взрывных устройств и большей дистанции между минами. В RUSI также отмечают, что российские войска пытались компенсировать уменьшение плотности минных полей путем повышения эффективности противотанковых мин, устанавливая их друг на друга. Одновременные операции ВСУ на нескольких участках фронта, вероятно, еще больше ограничили эти усилия оккупантов по расширению минных полей, поскольку российские силы были вынуждены рассредоточить свои минные усилия на широких участках линии фронта. 3 сентября представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 3 сентября заявил, что минные поля вблизи следующей серии российских оборонительных позиций менее плотные, чем начальный слой обороны, через который продвигались украинские войска. Однако ISW ранее оценивал, что украинские силы могут столкнуться с более плотными минными полями на определенных участках дальнейших российских оборонительных линий.

Эксперты RUSI также считают, что ограничение возможностей российской артиллерии и преимущества Украины в контрбатарейной борьбе заставляют россиян отступать от собственной доктрины. Согласно наблюдениям аналитиков RUSI, еще до начала контрнаступательных операций Украины российские войска делали попытки адаптировать свою огневую доктрину под эти реалии и теперь они:

пытаются отдавать предпочтение точности ударов над объемом огня, поскольку им не хватает боеприпасов, чтобы поддерживать артиллерийский огонь в соответствии с доктринальными требованиями;

имеют трудности с транспортировкой большого объема боеприпасов во фронтовые районы;

вероятно, наблюдают уменьшение эффективности массовых ударов, поскольку теряют контрбатарейные радары, а орудия страдают от износа стволов.

В RUSI также отмечают, что российские силы пытаются увеличить производство снарядов с лазерным наведением Краснополь и использование БПЛА Ланцет (барражирующих боеприпасов), чтобы повысить точность и уменьшить количество боеприпасов, используемых в атаках. Кроме того, российские силы часто готовят свои боевые позиции для дистанционного уничтожения самодельной взрывчаткой вместо того, чтобы наносить артиллерийские удары по собственным позициям после отступления с них, как того требует российская доктрина.

Эти попытки адаптаций свидетельствуют, что уменьшение возможностей российской артиллерии может еще больше ослабить российскую оборону в определенных секторах, поскольку артиллерийский огонь является критически важным компонентом российской «эластичной обороны». Переход к стратегии более точного огня может позволить российским вооруженным силам усилить эти возможности, однако ограниченные учебные возможности в армии РФ, вероятно, помешают российским вооруженным силам осуществить этот переход в масштабных объемах в ближайшее время. С начала контрнаступления ВСУ российские источники постоянно утверждали, что россиянам не хватает контрбатарейных возможностей на разных участках фронта, напоминают в ISW. Командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг 1 сентября сообщил, что возможности украинской артиллерии «равны или даже лучше», чем у российских войск, а ВСУ смогли отбросить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не позволяя им поддерживать российские силы.