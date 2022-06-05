Контратака ВСУ в Северодонецке «обнулила» оперативный импульс РФ — британская разведка

5 июня, 10:46
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Британская разведка считает, что ВСУ свели на нет достижение российских войск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Британская разведка считает, что ВСУ свели на нет достижение российских войск (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Украинские войска отвоевали у российских захватчиков ряд ранее потерянных районов Северодонецка, обнулив тем самым оперативный импульс войск РФ.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

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«За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи», — говорится в сводке от 5 июня.

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Британская разведка также отмечает, что кремлевский режим предпочитает использовать для штурма Северодонецка силы так называемых «резервистов» из ОРДЛО, чтобы снизить официальные потери ВС РФ.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1533319150172524559
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Северодонецк Война России против Украины

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