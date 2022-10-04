Контрнаступление в разгаре. За один день ВСУ освободили пять населенных пунктов — список, фото и видео 4 октября, 17:12 Флаг Украины над Давыдовым Бродом (Фото:Кадр видео Roman Lozynskyi via Facebook)

Сегодня, 4 октября, Вооруженные силы освободили уже пять населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

1. Давыдов Брод Херсонской области

Село Давыдов Брод — один из важных с точки зрения военной тактики населенных пунктов в Херсонской области. Оно находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.

Видео дня

О его освобождении сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села.

«Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.

По словам Лозинского, Давыдов Брод освобождали силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Официального подтверждения от военного руководства Украины пока не было.



2. Великая Александровка Херсонской области

4 октября депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко опубликовал в Facebook фото флага Украины на здании Великоалександровской больницы.

«Только что ВСУ освободили поселок Великая Александровка! Поздравляю жителей Херсонской области с великолепной новостью! Все будет Украина! Не забываем, какой ценой мы возвращаем наши села. Слава ВСУ!» — написал он в комментарии к фото.

3. Староселье Херсонской области

Партия Слуга народа сообщила в своем Telegram-канале, что 4 октября защитники Украины, среди которых слуга народа от Криворожского горсовета Максим Трач, зачищают село Староселье Великоалександровского района.

"…Херсонская область, Староселье. Вчера зашли в Архангельское, сегодня — в Староселье. Понемногу, шаг за шагом, Херсонская область освобождается от оккупантов", — сказал он в опубликованном видеокомментарии.

4. Богуславка Харьковской области

Об освобождении села Богуславска в Харьковской области сообщил в своем Telegram-канале Боровский поселковый совет.

«04.10.2022 Богуславка встретила вызволителей. Слава Украине! Героям Слава!» — говорится в сообщении.

5. Боровская Андреевка Харьковской области

Об освобождении Боровской Андреевки также сообщил в своем Telegram-канале Боровский поселковый совет.

«Село Боровская Андреевка — Украина. Слава нашим героям», — говорится в подписи к опубликованному видео, на котором на одном из зданий села устанавливают украинский флаг.