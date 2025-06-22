Сырский заявил, что переход на армейские корпуса позволит пойти в контрнаступление

В Вооруженных Силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами, сообщает Укринформ.

«Мы в прошлом году начали реорганизацию Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов. Главная цель перехода на новую организационную структуру — повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления», — отметил главком.

Как пояснил Сырский, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу). При этом уровень ОСГВ остается, а уровень ОТГ — постепенно ликвидируется.

По его словам, первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершила боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск.

Сырский добавил, что речь идет прежде всего об эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем.

«Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также — создать больше дееспособных резервов, чтобы получить возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия», — заявил главком ВСУ.

Он также отметил, что командирам корпусов разрешили самостоятельно подбирать заместителей. Это также привело к омоложению оперативного руководящего состава армии.

«Подавляющее большинство командиров корпусов — это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов — так же», — добавил Сырский.

13 марта Третья штурмовая сообщила, что отныне становится Третьим армейским корпусом.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов в интервью Radio NV заявил, что после того, как эта бригада стала корпусом, работы стало в десять раз больше.