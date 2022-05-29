Контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы побыстрее сбежать из Украины — новый перехват СБУ 29 мая, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Контрактники армии РФ хотят сбежать из Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Контрактники из российской оккупационной армии ждут конца мая, чтобы побыстрее сбежать из Украины, следует из опубликованного СБУ перехвата телефонного разговора.

Война России против Украины — главные события 29 мая

В украинской спецслужбе отметили, что в конце этого месяца истекает определенный законодательством России 90-дневный срок на проведение «спецоперации». Поэтому те контрактники, которые въехали в Украину в феврале, могут «законно» покинуть службу.

Видео дня

«Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке», — говорит один из оккупантов.

Найти новых желающих воевать непросто, поэтому командование пытается удержать этих вояк, отмечают в СБУ.

«Приезжают, агитируют там, какими-то способами: „Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедите, кто здесь останется“. Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило», — рассказывает оккупант.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.