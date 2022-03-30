«Чтобы свои не убили»: контрактник ВС РФ решил, что лучше сдаться в плен, чем стать «200-м» — видео
Пленный россиянин предпочел посидеть в украинском СИЗО (Фото:СБУ)
Российские оккупанты, не желающие воевать с украинскими военными, все чаще добровольно сдаются в плен, чтобы не быть расстрелянными своими же войсками при отступлении.
При этом среди них есть не только срочники, насильно отправленные в зону боевых действий под предлогом «учении», но и солдаты контрактной службы.
Война России против Украины — главные события 30 марта
Видео с одним из них опубликовала в среду, 30 марта, Служба безопасности Украины.
«Мам, все нормально, я в Украине. Я сдал оружие, сдался в плен, сам… Меня тут кормят, обувают, одевают… Мам, не переживай. Это моя инициатива сдаться, чтобы свои не убили», — рассказал он во время телефонного разговора с родными.
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