«Чтобы свои не убили»: контрактник ВС РФ решил, что лучше сдаться в плен, чем стать «200-м» — видео

30 марта, 16:44
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Пленный россиянин предпочел посидеть в украинском СИЗО (Фото:СБУ)

Пленный россиянин предпочел посидеть в украинском СИЗО (Фото:СБУ)

Российские оккупанты, не желающие воевать с украинскими военными, все чаще добровольно сдаются в плен, чтобы не быть расстрелянными своими же войсками при отступлении.

При этом среди них есть не только срочники, насильно отправленные в зону боевых действий под предлогом «учении», но и солдаты контрактной службы.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Видео дня

Видео с одним из них опубликовала в среду, 30 марта, Служба безопасности Украины.

«Мам, все нормально, я в Украине. Я сдал оружие, сдался в плен, сам… Меня тут кормят, обувают, одевают… Мам, не переживай. Это моя инициатива сдаться, чтобы свои не убили», — рассказал он во время телефонного разговора с родными.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Война России против Украины

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