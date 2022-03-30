«Чтобы свои не убили»: контрактник ВС РФ решил, что лучше сдаться в плен, чем стать «200-м» — видео 30 марта, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Пленный россиянин предпочел посидеть в украинском СИЗО (Фото:СБУ)

Российские оккупанты, не желающие воевать с украинскими военными, все чаще добровольно сдаются в плен, чтобы не быть расстрелянными своими же войсками при отступлении.

При этом среди них есть не только срочники, насильно отправленные в зону боевых действий под предлогом «учении», но и солдаты контрактной службы.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Видео дня

Видео с одним из них опубликовала в среду, 30 марта, Служба безопасности Украины.

«Мам, все нормально, я в Украине. Я сдал оружие, сдался в плен, сам… Меня тут кормят, обувают, одевают… Мам, не переживай. Это моя инициатива сдаться, чтобы свои не убили», — рассказал он во время телефонного разговора с родными.

Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути «200-м»



Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді «відстав від строю».



«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили», – говорить полонений своїй матері. pic.twitter.com/0CfBmy4iIh — СБ України (@ServiceSsu) March 30, 2022

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