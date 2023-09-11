Агент ФСБ. В Киеве задержали контрактника Нацгвардии, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ, ему грозит пожизненное заключение — СБУ 11 сентября, 11:19 В Киеве задержали агента ФСБ (Фото:https://t.me/SBUkr)

В понедельник, 11 сентября, СБУ сообщила, что задержала в Киеве агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы, им оказался контрактник Нацгвардии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В сообщении спецслужбы в Telegram сказано, что военного российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

По информации ведомства, чтобы привлечь его к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ.

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В СБУ рассказали, что находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

По данным следствия, всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего «куратора» из ФСБ от 100 до тысячи долларов. Сумма зависела от сложности проведенной «работы» и важности добытой информации.

По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

При обысках по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Сейчас следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержанный агент ФСБ находится под стражей.