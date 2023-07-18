Военная «сливала» оккупантам данные о разведывательных беспилотниках ВСУ в Херсонской области 18 июля, 14:49 Предательница служила в рядах ВСУ по контракту (Фото:СБУ)

Украинская военная передавала войскам РФ данные о применении ВСУ разведывательных беспилотников для проведения операций в Херсонской области.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, военная служила по контракту в одной из воинских частей ВСУ, которая выполняет боевые задачи на передовой.

По указанию российских спецслужб предательница собирала данные о местах применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в регионе.

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Она также собирала информацию о контрнаступлении Сил обороны Украины и отслеживала огневые позиции ПВО.

За эту «работу» оккупанты обещали «эвакуировать» ее в РФ и выдать российский паспорт.

Украинские спецслужбы задержали злоумышленницу во время попытки получения секретной информации об украинских военных объектах.

Следствие установила, что контрактницу завербовали в начале текущего года.

Ей сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения) и задержали. Предательнице грозит пожизненное заключение.