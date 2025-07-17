Мобилизация 2025: как украинцы 60+ могут служить по контракту

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности рекомендовал принять в целом как закон законопроект 13229 о внесении изменений в Закон О воинской обязанности и военной службе относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе. NV разобрался, что и для кого это означает.

Контракт для 60-летних: какие условия и кто принимает решение

Как пишет Судебно-юридическая газета, в статье 20 Закона О воинской обязанности и военной службе предлагается установить, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

Для таких лиц, которые принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письмо (письменное согласие) командира воинской части на заключение контракта с такими лицами предоставляется исключительно после согласования кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

Порядок согласования кандидатов 60+ для принятия на военную службу по контракту, а также перечень документов, необходимых для их рассмотрения, определяются Генеральным штабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

При принятии лиц 60+ на военную службу по контракту с целью установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту устанавливается испытание сроком 2 месяца. В случае установления в период испытания несоответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы по контракту такой контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется с военной службы в соответствии с подпунктами й или к п. 3 ч. 5 ст. 26 этого закона.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Какие сроки службы для 60-летних по контракту

Во время действия военного положения для лиц 60+, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается один год.

Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается (расторгается) досрочно, а военнослужащие увольняются с военной службы в соответствии с ч. 5 статьи 26 настоящего Закона.

Пункт 3 ч. 5 статьи 26, регулирующий основания прекращения или расторжения контракта, будет дополнен пунктами, по которым контракт, заключенный с военнослужащим 60+ будет прекращен или расторгнут:

в связи с признанием военнослужащего таким, что не прошел испытания;

из-за служебного несоответствия.

Таким образом, устанавливается многоэтапная процедура для заключения контрактов на военную службу лицами 60+ лет и зачисления их на службу, что вызывает вопросы относительно соотношения затрат времени и ресурса на бюрократические процедуры.

Действующее законодательство Украины предусматривает мобилизацию военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет.