Программу Контракт 18−24 расширили на все боевые подразделения Сил обороны Украины, сообщил во вторник, 21 октября, заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса.

«В начале можно было выбрать лишь несколько бригад, впоследствии эксперимент расширили, а теперь есть решение включить в программу все боевые подразделения», — отметил Палиса.

Он подчеркнул, что теперь каждый желающий в возрасте от 18 до 24 лет может самостоятельно выбрать любую бригаду, к которой хочет присоединиться.

«Все боевые части получат возможность набирать в свои ряды мотивированную молодежь, которая стремится стать на защиту Украины», — добавил Палиса.

В сентябре он заявлял, что Контракт 18−24 могут распространить на военных, которые уже проходят службу и которые выходят за пределы возрастной категории.

Контракт 18−24: что известно

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

30 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин запускает новое направление программы Контракт 18−24 для операторов дронов, которое будет распространяться на ВСУ, Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Он также сообщал, что правительство подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для военных, которые отслужат по программе Контракт 18−24.

31 июля министр заявил, что Верховная Рада поддержала законопроект, который расширяет образовательные права молодежи по контракту 18−24. В частности, военнослужащие смогут учиться в вузах без отрыва от службы.