Кабинет министров запускает новое направление программы контракт 18−24 для операторов дронов , которое будет распространяться на ВСУ, Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в среду, 30 июля.

По словам Шмыгаля, такое направление имеет особые условия, а главная из которых, это четкий срок службы — два года. Он добавил, что будущие операторы будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптационного курса.

Также в этой программе предусмотрена выплата 1 миллиона гривен, которая будет осуществляться в три этапа. Шмыгаль добавил, что после завершения службы защитники получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

В Минобороны уточнили, что все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса написал в Telegram, что после запуска программы 18−24 команды сначала не расширили ее на специалистов БПЛА.

«Ключевое то, что новые условия охватывают не только операторов воздушных платформ, но и специалистов наземных роботизированных комплексов. Приоритет — мотивированная молодежь, управляющая этой техникой», — написал Палиса.

По его словам, контракт для операторов беспилотных систем предусматривает 24 месяца службы, из которых не менее 12 — непосредственное участие в боевых действиях. Он уточнил, что перечень подразделений и конкретных должностей, подпадающих под новый контракт, будет объявлен отдельно.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров подготовил расширение программы контрактов для добровольцев от 18 до 24 лет, чтобы привлекать в армию больше мотивированных людей.

7 февраля Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.

11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

27 июня правительство одобрило законопроект, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для добровольцев, прошедших службу по Контракту 18−24.