Контрабандист пытался вывезти из Украины книгу позапрошлого века и старинные монеты - СБУ Сегодня, 15:05 280 Цей матеріал також доступний українською СБУ Контрабандист пытался вывезти раритеты через пункт пропуска Рава-Русская СБУ

Правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза в одну из стран Евросоюза предметов старины.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти из страны исторические ценности.

Задержав его на пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины рейсовым автобусом, сотрудники СБУ обнаружили в багаже мужчины 16 серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и книгу позапрошлого века, которые он пытался скрыть от таможенного контроля.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данному факту начато уголовное производство по ст. 201 УК Украины (от 3 до 12 лет).