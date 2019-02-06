Контрабандист пытался вывезти из Украины книгу позапрошлого века и старинные монеты - СБУ
Правоохранители пресекли
попытку незаконного вывоза в одну из стран Евросоюза предметов старины.
Об этом рассказали
в Службе безопасности Украины.
Как сообщается, оперативники
спецслужбы установили, что житель Черновцов планирует вывезти из страны
исторические ценности.
Задержав его на
пункте пропуска Рава-Русская, через который он пытался выехать из Украины
рейсовым автобусом, сотрудники СБУ обнаружили в багаже мужчины 16 серебряных монет времен Австро-Венгерской и Российской империй и книгу
позапрошлого века, которые он пытался скрыть от таможенного контроля.
По данному факту
начато уголовное производство по ст. 201 УК Украины (от 3 до 12 лет).