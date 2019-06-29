Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

На Закарпатье обнаружили крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет — видео

Вчера, 21:25
892
Цей матеріал також доступний українською

ГБР

На Закарпатье разоблачены факты масштабного незаконного ввоза из-за границы на территорию Украины табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что 27−29 июня следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ провели 11 обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами.

«Во время них изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перевозили подакцизную продукцию», — сообщили в ГБР.

Отмечается также, что незаконному ввозу сигарет способствовали правоохранители.

«По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом „черном“ рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза», — добавили в Бюро расследований.

В частности, во время обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.

Теги:   Табачные изделия Контрабанда Закарпатская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 12:08

img
Экс-глава ЦРУ: Война на Донбассе — не замороженный конфликт, как многие хотят думать
Футбол

Сегодня, 14:40

img
Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ
Политика

Вчера, 22:08

img
ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили для участия в выборах в Раду

ТОП 3

События

Вчера, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
10702
События

Вчера, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
7640
События

Сегодня, 12:01

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
6016

Новости Одессы

img
Одесситы успешно выступили на международном фестивале Leopolis Jazz Fest 2019
img
Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
img
В Аккермане появится новое футбольное поле (политика)