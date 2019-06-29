На Закарпатье обнаружили крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет — видео Вчера, 21:25 892 Цей матеріал також доступний українською ГБР ГБР

На Закарпатье разоблачены факты масштабного незаконного ввоза из-за границы на территорию Украины табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что 27−29 июня следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ провели 11 обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами.

«Во время них изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перевозили подакцизную продукцию», — сообщили в ГБР.

Отмечается также, что незаконному ввозу сигарет способствовали правоохранители.

«По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на так называемом „черном“ рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза», — добавили в Бюро расследований.

В частности, во время обыска в одном из складских помещений в городе Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога.