Коробки на 35 миллионов. В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в перевозке крупной партии кокаина

Правоохранители задержали в Киеве гражданина Азербайджана, которого подозревают в перевозке кокаина в особо крупных размерах.

Об этом сообщила в четверг, 8 января, пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в арендованном микроавтобусе 37-летний мужчина перевозил в коробках 4 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 35 млн грн.

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Гражданин Азербайджана перевозил кокаин в коробках. / Фото: Киевская городская прокуратура/Facebook

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры иностранцу сообщено о подозрении в незаконном приобретении и перевозке кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.