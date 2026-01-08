Коробки на 35 миллионов. В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в перевозке крупной партии кокаина
Иностранец арендовал микроавтобус и возил наркотики (Фото: Киевская городская прокуратура/Facebook)
Правоохранители задержали в Киеве гражданина Азербайджана, которого подозревают в перевозке кокаина в особо крупных размерах.
Об этом сообщила в четверг, 8 января, пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, в арендованном микроавтобусе 37-летний мужчина перевозил в коробках 4 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 35 млн грн.
Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры иностранцу сообщено о подозрении в незаконном приобретении и перевозке кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.