Контрабанда на границе: черновицкие пограничники снова применили оружие

Пограничники второй раз за сутки применили оружие из-за контрабандистов в Черновицкой области

В Черновицкой области в 100 км от государственной границы пограничники разоблачили контрабандистов с крупной партией сигарет, к нарушителям применили предупредительный выстрел.

Об этом 20 июня сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Контрабандисты во время преследования бросили 20 ящиков сигарет.

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"Еще 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда задержали позже, на другом направлении", - добавили в ведомстве.

Нарушителям удалось убежать, их поиски продолжаются.

Изъятые сигареты привезли в отдел пограничников. Их планируют передать фискальной службе.

Напомним, 19 июня в Черновицкой области также произошел инцидент со стрельбой пограничников из-за нападения. Впоследствии в ГПСУ объяснили, что пограничник открыл огонь в ответ на агрессивное поведение группы местных жителей, которые защищали контрабандистов-беглецов.

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