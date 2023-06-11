«Темпы продвижений больше, чем ожидали». Что, если не наступление ВСУ, происходит на фронте и какие фейки уже несет Россия — интервью с Березовцом 11 июня, 08:38 NV Премиум 47 Бригада Магура (Фото:t.me/ombr47)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонительные действия проходят в Украине. Но не уточнил, на каком они этапе.

Что, если не большое и долгожданное наступление ВСУ, происходит на фронте и какие фейки уже несет Россия в мир, в интервью Radio NV попытался объяснить Тарас Березовец, офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна.

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— Российский диктатор Путин сказал, что украинское наступление началось. Конечно, «все Россия уничтожает», «ничего Украине не удается». Но зачем он это сделал?

— Потому что мы видим попытки России провести сейчас специальную информационную операцию — убедить всех в том, что украинское наступление уже началось и все настолько плохо, что россияне рассказывают каждый день о новых и якобы новых потерях, которые несут украинские Силы обороны.

Им было важно сейчас «начать» это наступление раньше, чем оно официально стартует. Есть ограниченные операции, которые происходят на нескольких направлениях. Но это не является частью большого наступления, это локальные бои, которые происходили и неделю, два месяца назад. Возможно, их интенсивность сейчас несколько увеличилась.

А Путину эта история нужна прежде всего потому, что они сейчас пытаются перекрыть историю с военным преступлением, которое они совершили на Херсонщине. Огромная трагедия. Они поняли, что информационно они начали проигрывать эту историю, а потому пробуют перебивать. И была намеренно вброшена эта история о якобы начале украинского наступления, которое, в частности, транслируют отдельные западные медиа, и россиянам это выгодно — они перебивают информационные события этими вбросами.

— Появляются фото с техникой, которая является украинской, которая подбита. Есть нарратив о том, что «наши мальчики» держатся, что они дают отпор. Что видите вы?