Украинские морские дроны поразили в Черном море подсанкционный контейнеровоз Росатома

Обновлено в 16:26. Видео, опубликованное президентом, судя по всему, демонстрирует поражение другого корабля. Надпись на корме указывает, что это танкер BOURDA, который, по данным War & Sanctions, ходит под флагом Либерии и участвует в экспорте российской нефти и нефтепродуктов. NV приносит извинения за ошибку.

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Обновлено в 14:00. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны поразили подсанкционный контейнеровоз Янина, который шел под российским флагом. По его словам, судно вместимостью более 100 тысяч тонн пошло на дно. Зеленский также опубликовал видео, на котором морской дрон приближается к кораблю.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских НПЗ в Башкортостане с расстояния почти 1600 км. Эти заводы перерабатывают миллионы тонн нефти в год.

«Благодарен украинским воинам, которые возвращают войну в Россию и отвечают на ее удары против жизни. Наши цели — последовательно определенные объекты, обеспечивающие войну», — подчеркнул президент.

Компания Fesco, которой принадлежал контейнеровоз Янина, входит в госкорпорацию РФ Росатом. На сайте Fesco сообщается, что длина судна — 142 метра, ширина — 22 метра, а дедвейт — 13007 тонн.

Лихачев ранее заявил, что судно затонуло в ночь на субботу, 1 августа, в 130 милях от российского порта Новороссийск. Его атаковали два морских дрона. Глава Росатома утверждает, что все 17 членов экипажа удалось спасти.

Лихачев пожаловался на «пиратство и морской разбой», утверждая, что контейнеровоз «шел в международных водах и перевозил гражданскую продукцию». При этом страна-агрессор постоянно атакует иностранные гражданские судна в Черном море, пытаясь сорвать работу украинского морского коридора. Украинская делегация во время форума ОБСЕ по безопасностному сотрудничеству 30 июля заявила, что РФ за время полномасштабной войны нанесла удары по 232 суднам, из них более 30 были поражены летом 2026 года, передавал Укринформ.

Украина регулярно атакует российские танкеры, используемые для перевозки нефтепродуктов в интересах вооруженных сил РФ.

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Ранее в Генштабе сообщили, что в ночь на 1 августа Силы обороны поразили склад морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированный Крым), нанесли удар по железнодорожному мосту Сиваш вблизи Чонгара, соединяющему оккупированную часть Херсонской области с Крымом, а также по железнодорожному мосту в районе Владиславовки на территории оккупированного полуострова.

Также в Генштабе сообщили о поражении подразделения радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе. Были поражены ремонтно-восстановительная база в районе Первомайского (АР Крым), склад материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Токмака Запорожской области.