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Контактная группа в Минске не смогла договориться о «хлебном перемирии» на Донбассе

Сегодня, 03:40
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Контактная группа в Минске не смогла договориться о «хлебном перемирии» на Донбассе - фото

пресс-центр ООС

Иллюстративное фото

В среду, 19 июня, в Минске на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны не смогли договорится о начале «хлебного перемирия».

Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель ОБСЕ по ТКГ Мартин Сайдик, сообщает DW.

«По вопросу перемирия. Несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом „хлебном перемирии“, они, к сожалению, сегодня не смогли прийти к общему мнению относительно текста совместного заявления», — сказал Сайдик.

Он выразил надежду, что сторонам удастся договориться о перемирии до или во время следующего заседания ТКГ, которое запланировано на начало июля.

Сайдик подчеркнул, что это перемирие, а также противоминная деятельность, очень важны для мирного населения.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что сторонам пока не удалось начать разведение сил у Станицы Луганской, о чем шла речь на встрече ТКГ две недели назад.

По словам Сайдика, это произошло из-за нарушения режима прекращения огня. Он отметил, что нарушения режима прекращения огня возникли после того, как стороны выразили свое намерение о разведении сил.

«До этого нарушений режима прекращения огня довольно долго не было», — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он добавил, что не может предсказать точную дату разведения сил.

Теги:   Контактная группа Перемирие в Донбассе Мартин Сайдик Минские переговоры

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